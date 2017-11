Politischer Frühschoppen

Berlin: Unterstützungsverein Gartenstadt Staaken e.V. |

Staaken. Zur Politik am Sonntag laden die CDU-Abgeordneten Heiko Melzer und Kai Wegner am 26. November ein. Thema des traditionellen Frühschoppens ist "Alles Jamaika, oder...? Hauptsache Spandau!". Bei Schrippen und Marmelade wird über das aktuell politische Geschehen in Spandau, in Berlin und auf Bundesebene diskutiert. Ort des Gedankenaustauschs ist ab 11 Uhr der Unterstützungsverein Gartenstadt Staaken, Am Heideberg 15. uk