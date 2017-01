Weidenruten zu verschenken

Berlin: Bullengraben |

Staaken. Das Spandauer Grünflächenamt verschenkt wieder Weidenschnittgut und Weidenruten für gärtnerische Zwecke oder den heimischen Naturschutz. Treffpunkt ist am 7. Februar von 10 bis 12 Uhr am Bullengraben in Höhe Baluschekweg 60. Die Weidenruten sind teilweise sehr kräftig und vier Meter lang. Hilfe beim Beladen oder Abtransport kann nicht gewährleistet werden. Die Ruten stammen aus dem Feuchtgebiet am Baluschekweg. Zum Erhalt des Lebensraums müssen die Weiden dort regelmäßig zurückgeschnitten werden. uk