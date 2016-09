Information zu Flüchtlingsheim

Berlin: Zuversichtskirche Staaken |

Staaken. In der Spandauer Straße 22 wird eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen eröffnen. Es handelt sich um die ehemalige Einrichtung „Vitanas Senioren Centrum Birkenhof“. Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) lädt deshalb die Anwohner zu einer Informationsveranstaltung am 11. Oktober um 20 Uhr in die Zuversichtskirche, Brunsbütteler Damm 312. Zusammen mit dem Staatssekretär für Gesundheit und Soziales, Dirk Gerstle (CDU), beantwortet er nach einer kurzen Einleitung Fragen aus dem Publikum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS