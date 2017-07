Neuer Treffpunkt geplant

Berlin: Zuversichtskirche Staaken |

Staaken. Auf dem Gelände derZuversichtskirche am Brunsbütteler Damm ist ein neues Begegnungszentrum geplant. Eröffnen soll es in den Räumen der ehemaligen Sozialstation als Treffpunkt für die Anwohner im Stadtteil. Um Ideen zu sammeln und die ersten Planungen vorzustellen, gibt es am Mittwoch, 9. August, eine Informationsrunde. Dazu laden der Gemeinwesenverein Heerstraße Nord und die Kirchengemeinde alle Bewohner um 18 Uhr in die evangelische Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm 312 ein. uk