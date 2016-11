Staaken.

Das Trauercafé Staaken bietet am Sonnabend, 10. Dezember, eine Tagesfahrt für Trauernde in die Niederlausitz an. In der Advents- und Weihnachtszeit fühlen sich Trauernde oft ausgeschlossen. Ein gemeinsames Essen, der Besuch einer Dorfkirche in Kolkwitz, Chormusik und eine Lichterfahrt über den Kurfürstendamm sollen ein kleines Licht in diese Zeit bringen und Kontakt zu anderen Trauernden knüpfen. Die Kosten betragen 58 Euro. Weitere Information und Anmeldung bei Pfarrerin Christine Pohl unter

0151/ 65 15 89 67.