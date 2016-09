Wissenswertes zum Theater des Westens

Das in Charlottenburg ansässige Theater des Westens zieht zu jeder Jahreszeit Scharen an Besuchern an, die das Gebäude besichtigen oder aber die Vorstellungen besuchen. Es existiert bereits seit 1895. Eine Weile wurde das Theater hauptsächlich für Operettenaufführungen genutzt, während in der heutigen Zeit fast ausschließlich Musicals aufgeführt werden.



Da das Gebäude durch einen Brand bereits einmal fast vollständig zerstört wurde, besteht es großteils aus Rekonstruktionen, diese aber im Stil seiner ehemaligen Bauweise. Besonders das Foyer ist ein eindrucksvoller, prunkgeschmückter Raum, der den Besuchern imponiert. Das Berliner Theater des Westens ist eines der bekanntesten Theater in Berlin und sollte auf einer Reise durch Berlin nicht umgangen werden.

Gefällt mir

0