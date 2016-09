Zu Besuche bei der neuen Synagoge

Im Stadtteil Mitte an der Oranienburger Straße befindet sich die Neue Synagoge. Dieses, eines der schönsten Bauwerke der Stadt Berlin steht unter Denkmalschutz. Die Neue Synagoge ist ein Bauwerk mit enormem geschichtlichem Gewicht für die jüdische Bevölkerung Berlins und ein bedeutendes kulturhistorisches Denkmal in der Spandauer Vorstadt.



Friedrich August Stüler und Eduard Knoblauch lieferten die Entwürfe für die Neue Synagoge, die in den Jahren von 1859 bis 1866 im maurischen Stil errichtet wurde. Die Einweihung erfolgte am 5. Sept. des Jahres 1866. Einzigartig ist die maurisch-byzantinische Bauweise. Zwei schlanke, achteckigen Türme und die beeindruckende goldglänzende Kuppel, die die Vorhalle überdacht, prägen das Antlitz der Spandauer Vorstadt.



Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude teilweise zerstört und nur der vordere Bereich ist wieder hergestellt worden.

Heute beherbergt die Neue Synagoge das Centrum Judaicum - Veranstaltungs-, Kultur- und Dokumentationszentrum, das die ständige Ausstellung "Tuet auf die Pforten" und wechselnde Ausstellungen mit Themen zeitgenössischer Kunst und aus der jüdischen Geschichte einschließt. Außerdem gibt es ein Archiv zur Geschichte des Deutsch-Judentums.

