Anpfiff für Kinder

Berlin: Sportpark Staaken |

Staaken. Zugunsten der Jona-Stiftung Staaken steigt am 4. Februar ein Benefiz-Fußballspiel. Der Berlin-Liga-Spitzenreiter SC Staaken und der Oberligist Lichtenberg 47 treten gegeneinander an. Anpfiff ist um 13 Uhr im Sportpark Staaken, Am Kurzen Weg 1-19. Das Eintrittsgeld in Höhe von zwei Euro pro Person geht komplett an die Jona-Stiftung und ihre Projekte für Kinder. Beide Mannschaften sowie weitere Spender wie die Senioren des SC Staaken wollen den Betrag insgesamt erhöhen. Der Sportshop Staaken spendiert dem Jona’s Haus zusätzlich zwei Fußbälle zum bolzen. Und die Firmen TMVG Media GmbH und Illmann Transporte laden alle Kinder vom Jona’s Haus sowie alle Fußballer nach dem Spiel zum „Wintergrillen“ ein. Interessierte sind herzlich willkommen. uk