Bahceci lässt es krachen

Staaken. Die Mannschaft von Trainer Jeffrey Seitz hat ihre überragende Hinrunde in der Berlin-Liga mit einem Kantersieg abgerundet. Der Herbstmeister gewann am vergangenen Sonnabend mit 5:0 gegen den BSV Hürtürkel. Matchwinner

war Routinier Bahceci. Der Torjäger schnürte ein Viererpack. Den fünften Treffer

steuerte Engel bei. „Ich bin total stolz auf die Mannschaft“, so Trainer Seitz. Nach der zweimonatigen Winterpause startet der SCS am 26. Februar auswärts bei TuS Makkabi in die Rückrunde.

