Staaken siegt im Topspiel

Staaken. Das Team von Jeffrey Seitz hat den SV Tasmania an der Tabellenspitze der Berlin-Liga abgelöst. Im direkten Duell am vorigen Sonntag siegte der SCS durch einen Treffer von Koschnik mit 1:0. Tasmania war zwar von Beginn an zweikampfstärker und drückte der Partie so ihren Stempel auf. Durch zwei Platzverweise schwächte sich der bisherige Spitzenreiter jedoch selbst.



Am Sonntag gastieren die Blau-Weißen beim Tabellenschlusslicht 1. FC Wilmersdorf (14 Uhr, Volkspark Wilmersdorf).

Gefällt mir

0