Staaken sucht nach Form

Staaken. Die Mannschaft von Trainer Jeffrey Seitz sucht in der Oberliga nach wie vor nach ihrer Form. Am vergangenen Sonnabend setzte es im Auswärtsspiel beim Brandenburger SC Süd eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Beide Tore für die Gastgeber erzielte René Görisch (30., 45.). „Spielerisch gefiel mir meine Elf durchaus“, sagte Seitz hinterher. Allerdings seien seine Mannen noch zu grün. Nach den ersten fünf Saisonspielen haben die Staakener bereits vier Mal verloren. In der Tabelle stehen sie gerade eben noch auf einem Nicht- Abstiegsplatz.



Ob die Seitz-Elf am Sonntag zu Punkten kommt, erscheint sehr fraglich, gastiert mit Lichtenberg 47 doch der Tabellenführer im Sportpark Staaken (14 Uhr), der bislang alle Spiele gewann.

