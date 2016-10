Keine Briefe?

Berlin: Berlin | Auch ich habe Probleme mit der Post. Es sind immer die wichtigen Briefe die nicht ankommen. Leider!! Briefe von der Bank- Inhalt eine neue PIN. Auch Post vom Gericht kommt nicht an. Es sind immer die wichtigen Briefe, wo es auch um Termine geht. Trotz zweimaliger Beschwerden beim Postboten und bei der Serviceleitung von der Post ändert sich nichts. Man wird nur vertröstet. Man wird nicht ernst genommen.

Auch bekomm ich Per Post eine Häkelzeitung. Dort ist immer ein kleiner Obulus mit bei. ( Häkelnadel oder etwas ähnliches)

Der Umschlag ist jedes mal defekt, Zeitung kaputt und der Obulus fehlt generell!!!! Frechheit.

Die eine Postfrau ist nur aufs tratschen aus anstatt die Post auszutragen. Sie ist auch der Meinung, einfach ohne klingeln ins Haus reinzukommen. Da habe ich mich einmal so erschrocken. Dass ich Sie rauswarf hat Sie leider nicht verstanden. Seid dem wird alles abgeschlossen. Traurig so was.

Naja und was die Pakete angeht, eine Katastrophe. Bis Oktober 2015 hatten wir unseren alten Paketzusteller. Der Mann war so Korrekt. Immer freundlich, höflich und Zuverlässig. Aber er mußte jemanden anders Platz machen. Und der "NEUE" bietet schon mal Prügel an, wenn man nicht Pakete für die Nachbarn annimmt. Ist mir leider schon einmal passiert. Sein Abschlusssatz: Halt die Schnauze du Schlampe.

Seid dem nehm ich garkeine Pakete mehr an.

Leider ist es uns schon oft passiert, dass garnicht geklingelt wird. Der Paketschein landet einsam und verlassen im Briefkasten. Aber man war zuhause und die Klingel ging auch. Wo ist da der Fehler?

Pakete werden auch manchmal 3 Tage spazieren gefahren. Per Sendungsverfolgung kann man es sehr gut Nachvollziehen. Morgens um 8 Uhr eingleladen. Abends wieder ausgeladen. Und dies leider 3 oder 4 Tage lang. Dies ist leider die Regel. Auch wird mitten auf der Straße geparkt. Man kommt nicht vorbei und man steht 20 Minuten. Denn auch hier muß man ja TRATSCHEN.....ohne Worte.

Ich bin so Sauer!!!!!



Erhöht die Post deswegen die Preise um uns noch mehr abzuzocken?

Gefällt mir

0