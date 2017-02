Wilde-Kräuter-Küche - Kochen mit wilden Kräutern und Gemüse

Die Beliebtheit von wild wachsenden Kräutern und Gemüse und ihre Verwendung in der Gourmetküche nimmt seit Jahren stetig zu. Wie die Kräuter beschaffen und wo sie zu finden sind und wie man sie in gesunde und raffinierte Gerichte verwandelt, erfahren Sie in ganz unterschiedlichen Menüs. Schwerpunkte in Frühling und Sommer sind junge Triebe, Blätter und Blüten. Das Menü mit mehreren Gängen wird jeweils witterungsbedingt festgelegt und bleibt eine Überraschung.Beispielmenü: Gierschpesto, Ferkelkrautsalat, gefüllter Japanischer Knöterich, Brennesseltarte.Katja Gurkasch ist ärztlich geprüfte Gesundheits- und Ernährungsberaterin mit einer großen Leidenschaft zum Kochen. Ausgelöst durch die Ausbildung hat sie die eigene Ernährung stark umgestellt und Wildkräuter zu einem sehr wichtigen Bestandteil gemacht."Meine Erfahrungen möchte ich weitergeben und vermitteln, wie köstlich die zunächst fremden Geschmacksrichtungen der Wildpflanzen sind und wie sehr die Pflanzen unserer Gesundheit zuträglich sind. Mein Kursangebot ist vegetarisch, zuweilen vegan."