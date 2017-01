Alice auf der Theaterbühne

Weißensee.

Die Theatergruppe Kiezbühne präsentiert am 26. Januar ihr neues Theaterstück „Alice“ von Katja Hensel. Zu erleben ist es um 10 Uhr im Bildungszentrum am Antonplatz in der Bizetstraße 27/41. Willkommen sind Zuschauer zwischen acht und 88 Jahren. Entstanden ist das Stück nach der weltbekannten Vorlage „Alice im Wunderland“ von Lewis Caroll. In der Version von Katja Hensel werden die Fantasiewelten, die Bildsprache und Denkspiele von nur fünf Schauspielern in wechselnden Rollen auf die Bühne gebracht. Anmeldung unter92 09 09 72. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.kiezbühne.de