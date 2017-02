Lesepodium im Bildungszentrum

Weißensee.

Das nächste „Lesepodium“ findet am 23. Februar ab 19 Uhr statt. Im großen Veranstaltungssaal des Bildungszentrums in der Bizetstraße 27 lesen Autoren der „VHS-Schreibwerkstatt“. Anschließend kann mit ihnen über das Gehörte diskutiert werden. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Verein SchreibArt statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.schreibartev.de/lesep.html