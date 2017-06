Neue Ausstellung im Bürgeramt

Berlin: Rathaus Weißensee |

„Mensch und Zukunft“ ist der Titel einer Ausstellung, die bis zum 27. Juli im Bürgeramt Weißensee gezeigt wird. Im ehemaligen Rathaus in der Berliner Allee 252-260 werden „Wissenschaftlich-künstlerische Objekte“ von Hans-Volker Pürschel präsentiert. Der Physiker und ehemalige Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften in Buch ist Gründer der „Werkstatt für ZukunftsForschung und Gestaltung“. In dieser Ausstellung beschäftigt sich der Wissenschaftler und Künstler anhand von Objekten mit wichtigen Fragen der Zukunft der Menschheit. Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr. Weitere Informationen auf www.zukunfts-werkstatt.org