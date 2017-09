Pankow.

Der Stadtrat für Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, Dr. Torsten Kühne (CDU), führt die nächste Sprechstunde am Montag, 11. September, von 16 bis 18 Uhr im ehemaligen Rathaus Weißensee, Raum 116, Berliner Allee 252-260, durch. Anmeldung unter902 95 73 01 oder per E-Mail an torsten.kuehne@ba-pankow.berlin.de