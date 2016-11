Einladung in das Elterncafé

Berlin: Kita Eigensinn |

Weißensee. Zu einem Elterncafé laden der Charlotte-Treff und die Kita „Eigensinn“ am 14. November ein. Dazu sind von 15 bis 17.30 Uhr Eltern willkommen, die mit ihren Kindern in einem gemütlich eingerichteten Raum spielen oder sich bei entsprechendem Wetter im Garten vergnügen möchten. Das Eltern-Café findet in der Kita in der Falkenberger Straße 13/14 statt. An diesem Nachmittag können Eltern natürlich auch mit anderen Eltern ins Gespräch kommen, und gegen eine geringe Kostenbeteiligung gibt es Tee, Kaffee und Gebäck. Weitere Informationen unter 92 40 72 90. BW