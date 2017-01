Wie verleben Vögel den Winter

Berlin: Umweltbüro Pankow |

Weißensee. Zu einem Thementag „Vögel im Winter“ lädt das Umweltbüro Pankow am 25. Januar ein. Ab 10 Uhr kann zunächst die Fotoausstellung „Standvögel“ besichtigt werden. Außerdem wird der Dokumentarfilm „Vögel im Winter“ gezeigt. Schließlich ist ein Vortrag „Vogelstimmen und ihre Bedeutung“ zu hören. Weiterhin findet eine Vogelbeobachtung im Naturschutzgebiet Fauler See statt. Wer hat, bringt dazu ein Fernglas mit. Ansprechpartner für diesen Thementag im Umweltbüro in der Hansastraße 182a ist Stefan Grenz. Weitere Informationen unter 92 09 10 07. BW