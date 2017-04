Sportfest für Leichtathleten

Weißensee.

Der WSV Weißenseer Sportverein Rot-Weiß veranstaltet am 7. Mai ein Frühlingssportfest. Los geht es um 11 Uhr im Stadion an der Buschallee. Auf dem Programm stehen Leichtathletik-Wettkämpfe für alle Altersklassen. Dazu zählen Laufstrecken von 75 bis 800 Meter sowie Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen und Stabhochsprung. Wer an einem der Wettkämpfe teilnehmen möchte, meldet sich bei Jürgen Friede unter96 06 69 02 oder E-Mail juergen.friede@wsv-berlin.de an. Zuschauer sind zu den Wettkämpfen willkommen. Weitere Informationen auf http://asurl.de/13cg