Welcher Beruf ist der richtige?

Weißensee.

Zu einem Elternabend zum Thema Berufsorientierung lädt die Ausbildungsoffensive Pankow am 7. November von 18 bis 20 Uhr in das Bildungszentrum am Antonplatz in der Bizetstraße 27 ein. Die Berufswahl ist für Schüler eine wichtige Entscheidung. Erste Ansprechpartner sind da zunächst die Eltern. Beim stetig wachsenden Angebot an neuen Ausbildungsberufen und in einer komplexer werdenden Arbeitswelt wird es auch für Eltern immer schwieriger, ihren Kindern bei der beruflichen Orientierung ein kompetenter Partner zu sein. Deshalb will die Ausbildungsoffensive Pankow den Eltern an diesem Abend Tipps geben. Weitere Informationen auf www.ausbildungsoffensive-pankow.de