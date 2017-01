Neues Wohnquartier am Stadtpark

Steglitz. Der Berliner Projektentwickler Diamona & Harnisch hat das Wohnbauprojekt „Quartier am Stadtpark Steglitz“ fertiggestellt. Die Übergabe der 101 Wohneinheiten an die neuen Eigentümer hat begonnen. Das Objekt am Steglitzer Damm 24 ist bereits zu 90 Prozent vermarktet.

Mehr Infos auf www.parkquartier-steglitz.com

Das Quartier am Stadtpark liegt direkt am Stadtpark Steglitz und befindet sich unweit der Schloßstraße. „Genau diese reizvolle Kombination aus grüner Oase und Nähe zu einer beliebten Einkaufsstraße mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot machen die Wohnungen sehr attraktiv für Interessenten aus dem In- und Ausland. Dabei kommen viele Selbstnutzer aus der unmittelbaren Nachbarschaft“, erklärt Alexander Harnisch, Geschäftsführer von Diamona & Harnisch.Das moderne Gebäudeensemble wurde von den Berliner Architekturbüros Arnold & Gladisch entworfen. Es besteht aus einen sanierten Bestandsgebäude und drei neuen Ergänzungsbauten mit einer Gesamtwohnfläche von 6841 Quadratmetern. Mittelpunkt des Quartiers ist ein begrünter Hofgarten.Fast jedes der Ein- bis Fünf-Zimmer-Apartments, mit Flächen zwischen 30 und 145 Quadratmetern, verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Die Verkaufspreise liegen zwischen 2600 und 5300 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnungen können freitags und sonnabends von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung besichtigt werden.