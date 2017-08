Beratung für VHS-Sprachkurse

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Wer eine neue Sprache lernen möchte oder seine Kenntnisse auffrischen oder erweitern will, kann sich zuvor beraten lassen, um den passenden Kurs zu finden. Dabei werden Vorkenntnisse und Lernziele ermittelt. Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Einstufungstests. Die Beratungstermine an der VHS montags von 16 bis 19 Uhr sind erweitert worden. Ab sofort gibt es zusätzlich an jedem Donnerstag von 10 bis 13 Uhr einen Termin in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Auch eine telefonische Beratung wird donnerstags unter 902 99 20 50 angeboten. Hier ist die Sprechzeit von 15 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es in der Bibliothek unter 902 99 24 10 oder an der VHS unter 902 99 50 20. KaR