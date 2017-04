Berufliche Ziele neu finden

Berlin: Infothek beruflicher Wiedereinstieg |

Steglitz. Wie Frauen sich auf kreative Weise ihr Potential bewusst machen können, ist Thema eines Workshops in der Infothek beruflicher Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23, am Freitag, 5. Mai, 9.30 bis 14 Uhr. Die Teilnehmerinnen finden gemeinsam heraus, wie ein berufliches Ziel aussehen könnte, das wirklich zu ihnen passt. Sie finden ihre beruflichen Träume und Wünsche, entdecken individuelle Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken wieder. Als Hilfsmittel in diesem Prozess dienen unter anderem Papier und Farbe. Der Kurs ist offen für Frauen und wird geführt von der Pädagogin, Atem- und Maltherapeutin Ute Maria Glass. Anmeldung unter 221 92 25 00 oder auf www.goldnetz-berlin.org. KaR