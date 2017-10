Computerkurs für Frauen

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz.

In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, geht es am Sonnabend, 28. Oktober, um 13 Uhr um die Arbeit an eigenen Internetseiten. Diese werden im Rahmen des Kurses mithilfe des Blogsystems WordPress gestaltet. Außerdem lernen die Teilnehmerinnen des Computer-Stammtisches, Artikel oder Blogs zu erstellen und diese in WordPress einzubinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter

76 88 45 73 oder an rosemarie@frauen-computer-berlin.de. Weitere Informationen auf www.frauen-computer-berlin.de/