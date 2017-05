Englische Bücher im Original

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Die Reading Group in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, ist ein Treffpunkt für alle, die Interesse an zeitgenössischer englischsprachiger Literatur, Sprache und Kultur haben und sich dazu austauschen und unterhalten möchten. Bei den Treffen wird über ein Buch diskutiert, das die Teilnehmer vorher zumindest in Teilen gelesen haben sollten. Der nächste Termin ist am Montag, 29. Mai, 18 Uhr, in der Bibliothek. Als Lektüre steht „Swing Time“ von Zadie Smith auf dem Programm. Die Leitung hat Alison Pask. Um einen freiwilligen Kostenbeitrag wird gebeten. Weitere Informationen unter 902 99 24 10. KaR