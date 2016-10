Englische Literatur lesen

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, treffen sich regelmäßig alle, die Interesse an zeitgenössischer englischsprachiger Literatur, Sprache und Kultur haben und sich dazu austauschen und unterhalten möchten. Die Reading Group bespricht jeweils ein gemeinsam ausgewähltes Buch, das die Teilnehmer vorher zumindest in Teilen gelesen haben sollten. Teilnehmen können alle, die sich in Englisch unterhalten können. Am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, steht als nächste Lektüre das Buch „Our Souls at Night“ von K. Karuf auf dem Programm. Die Teilnahmegebühr ist ein freiwilliger Betrag. KM