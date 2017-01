Heißer Planet am Abend

Berlin: Planetarium am Insulaner |

Schöneberg. Was verbirgt sich hinter dem hellen Lichtpunkt am Himmel, dem seit alters verklärten Abend- und Morgenstern? Im Planetarium am Insulaner, Munsterdamm 90, gibt es am 2. Februar ab 20 Uhr viel über den Planeten Venus zu erfahren, ein mit 480 Grad Oberflächentemperatur „echt heißer" Himmelskörper. Die Veranstaltung ist für Besucher ab zwölf Jahren geeignet. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Familien zahlen 21 Euro. Karten ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn (nur Barzahlung). KEN