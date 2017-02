Musikfreizeit vor Ostern für Kinder

Steglitz-Zehlendorf.

Die Leo-Borchard-Musikschule bietet in der ersten Woche der Osterferien eine Musikfreizeit für Kinder an. Vom 8. bis 13. April geht es nach Beinrode in Thüringen. Kinder ab sieben Jahren, die mit ihrem Instrument schon etwas vertraut sind, können erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit einem Orchester sammeln. Es gibt ein Abschlusskonzert in Beinrode am 13. April und ein Konzert am 15. April im Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf. Mehr Informationen zur Musikfreizeit gibt es am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, im Haus der Musik, Grabertstraße 4 sowie auf http://asurl.de/1397 . Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 28. Februar, möglich.