Steglitz.

Die Infothek für beruflichen Wiedereinstieg in der Gutsmuthsstraße 23 bietet am Freitag, 19. Mai, 9.30 bis 14 Uhr, einen kostenlosen Workshop zur „Selbstvermarktung“ an. Er dient dem eigenen Erkennen und Wiedererkennen von fachlichen und persönlichen Fähigkeiten und dem Erkennen von Kernkompetenzen. Der Workshop ist offen für Frauen und Männer. Anmeldung unter221 92 25 00, E-Mail: infothek@goldnetz-berlin.de