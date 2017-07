Steglitz.

Wo Steglitz am schönsten ist, zeigt Stadtführerin Jenny Schon wieder am Sonnabend, 15. Juli. Treffpunkt ist am Eingang der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, um 14 Uhr. Die zweistündige Tour führt vom Fichtenberg bis zur Bäke-Quelle. Weitere Spazieränge sind am 12. August und 9. September, geplant. Anmeldungen bis spätestens zwei Stunden vor der Führung unter892 13 38 oder E-Mail: jennyschon@arcor.de