Berlin: Rathaus Steglitz |

Steglitz. Zu einer Führung zu den Orten, wo Steglitz am schönsten ist, lädt Stadtführerin Jenny Schon ein. Am Sonnabend, 5. November, 14 Uhr, führt sie vom Fichtenberg zum Bäkequell und erzählt von Villen und der Seidenkunst. Treffpunkt ist am Rathaus Steglitz, Schloßstraße 37, Ecke Grunewaldstraße. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person. Anmeldung erforderlich bei Jenny Schon unter 892 13 38. KaR