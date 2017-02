VHS startet Onlinekurse zur Buchhaltung

Steglitz-Zehlendorf. Von Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Bilanzierung bis hin zu Steuerrecht und Personalwirtschaft bietet die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf ab März ein breites Angebot an Seminaren und Online-Kursen.

„Seit vielen Jahren sind wir an das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business der Volkshochschulen angeschlossen. Die Kurse führen zu hochwertigen Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüsse auf IHK-Niveau“, sagt die VHS-Leiterin Eike Stephan. Von Vorteil seien die kurzen überschaubaren Kursmodule. „Gerade in der beruflichen Weiterbildung ist Flexibilität gefragt. Viele Lernende möchten sich nicht langfristig an umfangreiche Lehrgänge mit 400 Stunden binden – aber dennoch hochwertige Abschlüsse erreichen“, erklärt Stephan. Jeder Kursbaustein des Kurssystems umfasst überschaubare 50 bis 60 Unterrichtsstunden und kann mit einer eigenen Zertifikatsprüfung abgeschlossen werden. Einmal abgeschlossene Kursmodule können gleich für mehrere Abschlüsse eingebracht werden - ohne unnötige Wiederholungen.Durch das Xpert Business LernNetz kann die VHS Steglitz-Zehlendorf auch Durchführung eines Kurses garantieren, auch bei wenigen Besuchern. An den Live-Webinaren können die Teilnehmer von zu Hause teilnehmen. Vor Ort werden die Lernenden in zusätzlichen Präsenzterminen durch einen Fachdozenten betreut und auf die Prüfung vorbereitet.“ erklärt Frau Dr. Stephan.An vielen Hochschulen und Kammern werden für Xpert Business-Abschlüsse wertvolle Credit-Points fürs Studium angerechnet.