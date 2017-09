Wohnraum für Geflüchtete

Berlin: DRK Haus der Familie |

Wie kann ich die Wohnungssuche Geflüchteter unterstützen, wie viel darf die Wohnung kosten und worauf muss ich achten, wenn ich eine Wohnung gefunden habe? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt einer Schulungsveranstaltung des Willkommensbündnisses Steglitz-Zehlendorf am Freitag, 29. September, um 18:00 Uhr im DRK-Haus der Familie, Düppelstraße 36, 12163 Berlin-Steglitz, Raum 403. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die sich als Patinnen und Paten um die Integration von Geflüchteten kümmern, aber auch an weitere Interessierte. Als Referentin und sachkundige Gesprächspartnerin steht dabei Frau Dr. Karin Windt vom Verein Place4Refugees e.V. zur Verfügung.