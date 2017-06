Polizei sucht Tatverdächtige mit Bildern

Lichterfelde. Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach vier Tatverdächtigen, die einen jungen Mann Ende letzten Jahres in Lichterfelde mehrmals geschlagen und schwer verletzt haben sollen.

Die Bilder der Tatverdächtigen sind unter http://asurl.de/13ex zu finden.

Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 12. November 2016, in einem Bus der Linie 285, sowie an der Haltestelle am Beeskowdamm 3. Gegen 21.30 Uhr geriet der zum Tatzeitpunkt 21-Jährige mit den Gesuchten in einen Streit und soll durch diese bereits im Bus sowie auch an der Haltestelle mehrmals mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert worden sein. Er kam mit einem Nasenbeinbruch und einer Prellung am Kopf zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schläger flüchteten.Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und/oder kann Angaben zu deren Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten und hat sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 unter 4664/47 33 00 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.