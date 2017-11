Ausstellung: Natur- und andere Einsichten

Berlin: Club Steglitz | Der Titel bezieht sich auf die auf die Tatsache, dass die meisten der gezeigten Bilder im weitesten Sinne mit der Natur in ihrer grenzenlosen Vielfalt zu tun haben.

Gleichzeitig sind die Bilder mehr als bloße Abbildungen.

Sie sollen den Blick für das Besondere öffnen und überraschende Einsichten ermöglichen.

So zeigt sich die Schönheit der Innenansicht eines beschädigten Baumes, oder Bäume erwecken auf einem Bild den Eindruck als würden sie tanzen.

Die Fotoarbeiten entstanden zum Teil in den Wald- und Seengebieten Berlins, aber auch auf Reisen in Wäldern und Bergen, an Ufern und Küsten.





Vernissage: Sonntag 12.Nov.2017, 13:00 bis 16:00 Uhr



Dauer der Ausstellung: Montag 13. Nor. 2017 bis Freitag 16. Feb. 2018

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:30 bis 17:30 Uhr

Club Steglitz, Selerweg 18-22, 12169 Berlin,

Tel 030 39 50 14 18 / 19 Email: club.steglitz@web.de

BUS: 181 bis „Bismarkstraße / Ecke Selerweg“

BUS 282, 284, 380 und M82 bis „Albrechtstr. / Ecke Neue Filandastr.“

