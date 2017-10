Ausstellung zu „Freitag, der 13.“

Berlin: Nähwerkstatt Reha-Steglitz |

Steglitz. Die Reha-Steglitz widmet sich in einer Ausstellung dem Datum „Freitag, der 13.“ Die Vernissage findet am Freitag, 13. Oktober, 18 Uhr, statt. In der Ausstellung unter dem Titel „Freitag der 12. + 1“ sind Objekte und Gemälde von Angel Vicente Carretero Manzano zu sehen. Zur Eröffnung spielt Jan Miguel Carretero. Die Ausstellung ist bis März in den Räumen der Reha-Steglitz gGmbH, Bergstraße 1, Eingang Ecke Heesestraße, Mo bis Fr 10-15 Uhr zu sehen. KaR