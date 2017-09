Berlin: Club Steglitz |

Steglitz. Ein literarisch-musikalisches Programm mit deutschen Balladen erwartet die Gäste im Club Steglitz, Selerweg 18-22, am Mittwoch, 13. September, 15 Uhr. Schauspielerin Christine Poisl hat Balladen aus drei Jahrhunderten ausgewählt und singt unter anderem Lieder wie „Es war ein König in Thule“. Begleitet wird sie am Piano. Eintritt und ein Kaffeegedeck kosten fünf Euro. Anmeldungen unter 39 50 14 18. KaR