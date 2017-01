Berlin: Primobuch |

Steglitz. „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“ heißt der Chansonabend, zu dem Schauspielerin und Chansonette Margrit Straßburger am Sonnabend, 14. Januar, 19 Uhr, einlädt. In der Buchhandlung „Primobuch“, Herderstraße 24, singt sie Chansons aus dem Berlin der 1920er-Jahre. Begleitet wird die Chansonette von dem Pianisten Andreas Florczak. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten können unter 70 17 87 15 reserviert werden. KaR