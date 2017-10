Bestsellerkomödie auf der kleinsten Bühne Berlins

Steglitz. Die Komödie „Die Wunderübung“ von Bestsellerautor Daniel Glattauer ist nicht nur ein erfolgreicher Lesestoff. Mit witzigen Dialogen und verblüffenden Wendungen funktioniert die Geschichte über ein zerstrittenes Paar, das sich Hilfe beim Therapeuten sucht, auch als Theaterstück. Im Zimmertheater Steglitz lief es mit großem Erfolg und wurde wieder ins Programm genommen.

Weitere Informationen zum Zimmertheater auf www.zimmertheater-steglitz.de

Im März 2017 hatte diese rasante Komödie am Zimmertheater Steglitz Premiere. Bis Mai spielte die hochkarätige Besetzung mit Jean Maesér, bekannt aus „Tatort“ und „Polizeiruf 110“, Susanne Rögner, die zuletzt am Theater am Potsdamer Platz im Udo-Lindenberg- Musical „Hinterm Horizont“ zu sehen war, und Günter Rüdiger, Leiter des Zimmertheaters, vor ständig ausverkauftem Haus. Um der großen Nachfrage aus dem Publikum nachkommen zu können, wurde die Komödie am Zimmertheater nun wieder in den Spielplan aufgenommen.Und darum geht es: Die Beziehung von Joana und Valentin ist am Tiefpunkt angelangt. Ein Paartherapeut soll helfen, doch der bekommt die beiden Streithähne einfach nicht in den Griff. Joana weiß immer schon vorher, was ihr Ehemann will und vermeidet es erfolgreich, ihn überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Und Valentin straft Joana im Gegenzug mit Gefühlskälte weit unter Null nebst Eisstarre gegenüber möglichen Veränderungen. Als wäre das nicht genug, scheint auch der Therapeut in privaten Schwierigkeiten zu stecken. Unvermeidlich kommt es zum Eklat und bald weiß keiner mehr, wer hier eigentlich wen therapiert.„Ich hatte mich für dieses Stück speziell nach einem Theater umgesehen, das einen sehr intimen Raum bietet. Das Zimmertheater Steglitz ist das kleinste Theater Berlins und hat genau die Atmosphäre, die ich mir für diese Komödie gewünscht hatte. Hier sitzt das Publikum sozusagen gleich mit auf der Beratungscouch“, sagt Regisseurin Elisabeth Engstler zur Inszenierung.Die nächsten Vorstellungen am Zimmertheater Steglitz, Bornstraße 17, sind am Freitag, 3. November und am 29. Dezember jeweils um 20 Uhr. Karten zu 15 Euro, ermäßigt neun Euro, gibt es unter25 05 80 78 oder E-Mail: info@zimmertheater-steglitz.de