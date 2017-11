Steglitz.

Anlässlich der Jüdischen Kulturtage in Berlin gibt der Schauspieler Philipp Sonntag am Sonntag, 12. November, 11 Uhr, im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48, eine musikalische Lesung. Sonntag liest aus „Der Blaumilchkanal“ von Ephraim Kishon und begleitet sich selbst auf der Mundharmonika. Der Eintritt kostet zehn Euro. Teilnahme nur nach Anmeldung bis zum 10. November unter0176/23 29 27 63, Fax 85 73 25 75 oder E-Mail an info@kulturmanagement-berlin.de