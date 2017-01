Blues in der Bluse

Steglitz. Der Schauspieler Philipp Sonntag erzählt am Sonnabend, 28. Januar, 16 Uhr, im Schlosspark Theater eine pseudo-autobiografische Geschichte. Darin schlägt er einen Bogen von den amerikanisch geprägten Nachkriegsjahren bis zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten.

Karten zwischen 22,50 und 27,50 Euro gibt es an der Theaterkasse, unter78 95 66 71 00, per E-Mail an kasse@schlossparktheater.de und eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Theater.