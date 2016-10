Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Zum Jubiläumsjahr der Reformation beleuchtet der Schriftsteller Tilman Röhrig in seinem Roman „Die Flügel der Freiheit“ Martin Luther als Mensch, mit all seinen Schwächen und Zweifeln. Am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr ist der Autor in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, zu Gast. Er liest aus seinem spannendem historischen Roman, der Anfang Oktober erschienen ist. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter 902 99 24 10. KM