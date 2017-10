Chillen zu Chansons

Berlin: Café GM 26 |

Steglitz. Ein weiteres chilliges Montags-Konzert, kurz ChiMoKo, gibt es am Montag, 16. Oktober, 20 Uhr, im Café GM 26 in der Gutsmuthsstraße 26. Dieses Mal treten Margrit Straßburger und Andreas Florczak auf. Die Schauspielerin und Chanson-Sängerin Margrit Straßburger stand schon Mitte der Achtzigerjahre für das DDR-Fernsehen vor der Kamera. Ihre Auftritte als Chansoninterpretin führten sie bis nach Amerika, Russland und Japan. Andreas Florczak begleitet sie als Pianist durch das gesamte Repertoire. Beide sind auch für komödiantischen Spaß zu haben. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ende geht ein Spendenhut rum. KaR