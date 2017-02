Edvard Grieg und Norwegen

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Der Komponist Edvard Grieg (1843-1907) und sein Heimatland Norwegen stehen im Mittelpunkt eines musikalischen Vortrags am Donnerstag, 2. März, 18 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. Anlass ist der 110. Todestag des Komponisten. Franz Rainer Enste, langjähriger Sprecher der niedersächsischen Landesregierung in Hannover, präsentiert gemeinsam mit dem „Europäischen Meister der Fotografie“, Professor Manfred Zimmermann, eine besondere Mischung aus hinreißender Musik, eindrucksvollen Foto-Impressionen und lebhaft engagiertem Vortrag. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldungen wird gebeten unter 902 99 24 08. KaR