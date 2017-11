Eulen und Vögel am Brunnen

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Was die Eule und die Vögel als Motiv von Brunnenanlagen bedeuten, darum geht es am Freitag, 17. November, 18 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. In mehreren fürstlichen Gärten steht das Thema der von Vögeln umringten Eule im Mittelpunkt ungewöhnlicher Brunnenanlagen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Gartenpartien als Schulen der Weisheit liegt in einer fast vergessenen äsopischen Fabel, die mit diesem Brunnen bislang noch nicht in Verbindung gebracht wurde. Astrid Zenkert von der Pückler Gesellschaft Berlin macht das Thema zum Mittelpunkt eines kostenfreien Vortrages. KaR