Festkonzert zum Jubiläum

Steglitz.

Am Sonnabend, 7. Oktober, feiert der Freundeskreis der Musikschule sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Festkonzert. Um 19.30 Uhr wird im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48, ein Querschnitt der Aktivitäten des Freundeskreises gezeigt. Es musizieren Schüler der Mitglieder, Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ und Teilnehmer der „Internationalen Steglitzer Tage für Alte Musik“. Der Eintritt ist frei. Um Platzreservierung unter801 72 33 oder per E-Mail an ruediger.trantow@t-online.de wird gebeten.