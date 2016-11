Steglitz.

Der Lesekreis des Antiquariats und Cafés Morgenstern, Schützenstraße 54 trifft sich das nächste Mal am Montag, 28. November. Ab 19.30 Uhr befasst sich der Kreis mit dem Buch „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth. Anmeldungen per E-Mail an lesekreis@morgenstern-berlin.de