Berlin: Primobuch |

Steglitz. Geschichten über die Liebe und andere Seltsamkeiten sind am Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr, bei Primobuch in der Herderstraße 24 zu hören. Die Bremer Autorin Ulrike Kleinert liest auch ihrem jüngsten Erzählband „Vier Stufen“ und aus unveröffentlichten Texten. Kleinert erzählt Geschichten, die von Migranten, Flüchtlingen, von Kindern und Alten, von Liebenden erzählen – von Menschen, die Nähe und Geborgenheit suchen. Die Autorin ist Jahrgang 1955 und von Beruf Sozialpädagogin. In Bremen leitet sie eine Kita in einem multikulturellen Stadtteil. KaR