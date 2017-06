Steglitz.

Wer weiß, dass die letzte private Besitzerin des Wrangelschlösschens eine Frau war? Wer vermutet, dass es im bürgerlichen Steglitz schon 1908 eine Kinderkrippe für erwerbstätige Mütter gab? Und wer kennt die Architektin des skandalumwitterten Kreisel? Auf einer Führung durch Steglitz am Mittwoch, 5. Juli, 18 bis 20 Uhr, stehen solche und andere Geschichten von Steglitzer Frauen im Mittelpunkt. Treffpunkt ist am Rathaus Steglitz, Schloßstraße 37. Teilnahme nur nach Anmeldung unter626 16 51 oder per E-Mail an frauentouren@t-online.de . Kosten: zehn Euro pro Person.